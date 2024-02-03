Дальше без Японии. Стали известны полуфинальные пары Кубка Азии

3 февраля в Катаре завершилась стадия 1/4 финала Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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Сборная Японии, самая дорогая команда турнира, вылетела на стадии 1/4 финала, пропустив от Ирана на 90+6 минуте (1:2).

По итогам матчей 1/4 финала осталось 4 претендента на трофей. В полуфиналах сыграют: Иордания – Южная Корея (6 февраля), Иран – Катар (7 февраля).

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/4 финала

02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1

– 0:1 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) 03.02. 13:30. Иран – Япония – 2:1

– Япония – 2:1 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан – 1:1 (пен. 3:2)

1/2 финала

06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея

07.02. 17:00. Иран – Катар

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