Дальше без Японии. Стали известны полуфинальные пары Кубка Азии
В полуфиналах сыграют: Иордания – Южная Корея, Иран – Катар
3 февраля в Катаре завершилась стадия 1/4 финала Кубка Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
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Сборная Японии, самая дорогая команда турнира, вылетела на стадии 1/4 финала, пропустив от Ирана на 90+6 минуте (1:2).
По итогам матчей 1/4 финала осталось 4 претендента на трофей. В полуфиналах сыграют: Иордания – Южная Корея (6 февраля), Иран – Катар (7 февраля).
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Кубок Азии
Катар, 12 января – 10 февраля 2024
1/4 финала
- 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1
- 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)
- 03.02. 13:30. Иран – Япония – 2:1
- 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан – 1:1 (пен. 3:2)
1/2 финала
- 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея
- 07.02. 17:00. Иран – Катар
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