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Кубок Азии
03 февраля 2024, 21:10 | Обновлено 03 февраля 2024, 21:36
1114
2

Дальше без Японии. Стали известны полуфинальные пары Кубка Азии

В полуфиналах сыграют: Иордания – Южная Корея, Иран – Катар

03 февраля 2024, 21:10 | Обновлено 03 февраля 2024, 21:36
1114
2
Дальше без Японии. Стали известны полуфинальные пары Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля в Катаре завершилась стадия 1/4 финала Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Японии, самая дорогая команда турнира, вылетела на стадии 1/4 финала, пропустив от Ирана на 90+6 минуте (1:2).

По итогам матчей 1/4 финала осталось 4 претендента на трофей. В полуфиналах сыграют: Иордания – Южная Корея (6 февраля), Иран – Катар (7 февраля).

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/4 финала

  • 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1
  • 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)
  • 03.02. 13:30. Иран – Япония – 2:1
  • 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан – 1:1 (пен. 3:2)

1/2 финала

  • 06.02. 17:00. Иордания – Южная Корея
  • 07.02. 17:00. Иран – Катар

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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Avaksi
У корейців півфінал і потенційний фінал виглядає легшим, за попередні етапи
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dunamo-fan
Катар - Корея
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