В этом году без украинок. Стали известны финалистки турнира WTA в Хуахине

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине.

Отметим, что украинки в этом году не играли на соревнованиях в Таиланде.

В прошлом году в финале Чжу Линь обыграла украинку Лесю Цуренко (6:4, 6:4).

Хуахин. Полуфинал

Диана Шнайдер – Ван Синьюй – 6:2, 7:6(5)

Чжу Линь – Ван Яфань – 6:3, 6:2

В 2019-м этот турнир выигрывала Даяна Ястремская.