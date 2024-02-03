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  4. В этом году без украинок. Стали известны финалистки турнира WTA в Хуахине
WTA
03 февраля 2024, 18:19 |
77
0

В этом году без украинок. Стали известны финалистки турнира WTA в Хуахине

Чжу Линь будет защищать титул

03 февраля 2024, 18:19 |
77
0
В этом году без украинок. Стали известны финалистки турнира WTA в Хуахине
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжу Линь

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине.

Отметим, что украинки в этом году не играли на соревнованиях в Таиланде.

В прошлом году в финале Чжу Линь обыграла украинку Лесю Цуренко (6:4, 6:4).

Хуахин. Полуфинал

Диана Шнайдер – Ван Синьюй – 6:2, 7:6(5)
Чжу Линь – Ван Яфань – 6:3, 6:2

В 2019-м этот турнир выигрывала Даяна Ястремская.

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Источник Sport.ua
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