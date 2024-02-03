WTA03 февраля 2024, 18:19 |
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В этом году без украинок. Стали известны финалистки турнира WTA в Хуахине
Чжу Линь будет защищать титул
03 февраля 2024, 18:19 |
77
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Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине.
Отметим, что украинки в этом году не играли на соревнованиях в Таиланде.
В прошлом году в финале Чжу Линь обыграла украинку Лесю Цуренко (6:4, 6:4).
Хуахин. Полуфинал
Диана Шнайдер – Ван Синьюй – 6:2, 7:6(5)
Чжу Линь – Ван Яфань – 6:3, 6:2
В 2019-м этот турнир выигрывала Даяна Ястремская.
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