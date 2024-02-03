Надежда Колб – Лукреция Стефанини. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 февраля украинская теннисистка Надежда Колб (№625 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В первом раунде отбора украинка сразится против восьмой сеяной Лукреции Стефанини из Италии (№153 WTA). Время начала матча – 17:40 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Эмильяны Аранго (№112 WTA) или Марии Сары Попы (№454 WTA).

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