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WTA
03 февраля 2024, 17:40 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:41
154
0

Надежда Колб – Лукреция Стефанини. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации в Клуж-Напоке

03 февраля 2024, 17:40 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:41
154
0
Надежда Колб – Лукреция Стефанини. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Надежда Колб (справа)

3 февраля украинская теннисистка Надежда Колб (№625 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В первом раунде отбора украинка сразится против восьмой сеяной Лукреции Стефанини из Италии (№153 WTA). Время начала матча – 17:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Эмильяны Аранго (№112 WTA) или Марии Сары Попы (№454 WTA).

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Надежда Колб Лукреция Стефанини смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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