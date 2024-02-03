Дженоа с Малиновским не сумел обыграть Эмполи с Коваленко

Сегодня, 3 февраля, состоялось 2 матча 23-го тура чемпионата Италии. «Эмполи» с Виктором Коваленко принимал «Дженоа» с Русланом Малиновским, а «Монца» приехала в гости к «Удинезе».

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Обе встречи закончились со счетом 0:0. Интересно, что «Удинезе» 20 раз пробил по воротам «Монцы», но не сумел забить гол. У «Монцы» 0 ударов за матч.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве матча. Виктор Коваленко, пропустивший больше месяца из-за травмы, вышел на поле на 71-й минуте.

Серия А. 23-й тур. 3 февраля.

Эмполи – Дженоа – 0:0.

Удинезе – Монца – 0:0.