Дженоа с Малиновским не сумел обыграть Эмполи с Коваленко
Матч 23-го тура Серии А закончился со счетом 0:0
Сегодня, 3 февраля, состоялось 2 матча 23-го тура чемпионата Италии. «Эмполи» с Виктором Коваленко принимал «Дженоа» с Русланом Малиновским, а «Монца» приехала в гости к «Удинезе».
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Обе встречи закончились со счетом 0:0. Интересно, что «Удинезе» 20 раз пробил по воротам «Монцы», но не сумел забить гол. У «Монцы» 0 ударов за матч.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве матча. Виктор Коваленко, пропустивший больше месяца из-за травмы, вышел на поле на 71-й минуте.
Серия А. 23-й тур. 3 февраля.
Эмполи – Дженоа – 0:0.
Удинезе – Монца – 0:0.
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 0-0 #EmpoliGenoa— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 3, 2024
Finisce 0-0 al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Genoa pic.twitter.com/OwcPBaskeu
#UdineseMonza 0-0— Udinese Calcio (@Udinese_1896) February 3, 2024
90+4 - It finishes all square
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #WePlayForU pic.twitter.com/pktPZ0bM5G
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