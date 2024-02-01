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Эмполи
03.02.2024 16:00 - : -
Дженоа
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Италия
01 февраля 2024, 13:47 |
63
0

Эмполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля поединок 23 тура итальянской Серии А

01 февраля 2024, 13:47 |
63
0
Эмполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Дженоа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Эмполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Серия A Дженоа Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Руслан Малиновский смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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