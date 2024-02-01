В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Дженоа».

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Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Эмполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А