Италия01 февраля 2024, 13:47 |
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Эмполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля поединок 23 тура итальянской Серии А
01 февраля 2024, 13:47 |
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В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Дженоа».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Эмполи – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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