Мариуполь просматривает двух бывших игроков Металлиста
Команда Олега Красноперова работает на сборах под Полтавой
Как стало известно Sport.ua, ФСК «Мариуполь» на первом зимнем сборе просматривает несколько потенциальных новичков. Среди них 26-летний центральный защитник Александр Маткобожик и 22-летний правый полузащитник Дмитрий Шамич. Оба в прошлом году, но в разных чемпионатах, были игроками «Металлиста» (осенью Шамич защищал цвета «Нивы» из Бузовой).
Оба накануне сыграли за «Мариуполь» на Зимнем Кубке Ассоциации футбола Полтавщины против «Полтавы» (0:0).
Также на просмотре в приазовском клубе находятся несколько молодых исполнителей. 20-летний атакующий полузащитник Ярослав Мнышенко в осенней части сезона был игроком бузовской «Нивы», а 21-летний фланговый хавбек Александр Жовтенко и 19-летний опорник Матвей Зубков ранее выступали за аматорские команды Киевской области.
«Мариуполь» занимает 4-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 31 очко.
Нынешней зимой клуб уже подписал экс-защитника «Оболони» Дмитрия Фатеева и бывшего полузащитника «Подолья» Евгения Задою.
Во вторник, 6 февраля, команда Олега Красноперова на турнире в Полтаве сыграет с «Металлургом».
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