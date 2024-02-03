Мариуполь просматривает двух бывших игроков Металлиста

Как стало известно Sport.ua, ФСК «Мариуполь» на первом зимнем сборе просматривает несколько потенциальных новичков. Среди них 26-летний центральный защитник Александр Маткобожик и 22-летний правый полузащитник Дмитрий Шамич. Оба в прошлом году, но в разных чемпионатах, были игроками «Металлиста» (осенью Шамич защищал цвета «Нивы» из Бузовой).

Оба накануне сыграли за «Мариуполь» на Зимнем Кубке Ассоциации футбола Полтавщины против «Полтавы» (0:0).

Также на просмотре в приазовском клубе находятся несколько молодых исполнителей. 20-летний атакующий полузащитник Ярослав Мнышенко в осенней части сезона был игроком бузовской «Нивы», а 21-летний фланговый хавбек Александр Жовтенко и 19-летний опорник Матвей Зубков ранее выступали за аматорские команды Киевской области.

«Мариуполь» занимает 4-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 31 очко.

Нынешней зимой клуб уже подписал экс-защитника «Оболони» Дмитрия Фатеева и бывшего полузащитника «Подолья» Евгения Задою.

Во вторник, 6 февраля, команда Олега Красноперова на турнире в Полтаве сыграет с «Металлургом».