Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мариуполь просматривает двух бывших игроков Металлиста
Украина. Первая лига
03 февраля 2024, 11:27 |
449
0

Мариуполь просматривает двух бывших игроков Металлиста

Команда Олега Красноперова работает на сборах под Полтавой

03 февраля 2024, 11:27 |
449
0
Мариуполь просматривает двух бывших игроков Металлиста
ФК Карпаты. Александр Маткобожик

Как стало известно Sport.ua, ФСК «Мариуполь» на первом зимнем сборе просматривает несколько потенциальных новичков. Среди них 26-летний центральный защитник Александр Маткобожик и 22-летний правый полузащитник Дмитрий Шамич. Оба в прошлом году, но в разных чемпионатах, были игроками «Металлиста» (осенью Шамич защищал цвета «Нивы» из Бузовой).

Оба накануне сыграли за «Мариуполь» на Зимнем Кубке Ассоциации футбола Полтавщины против «Полтавы» (0:0).

Также на просмотре в приазовском клубе находятся несколько молодых исполнителей. 20-летний атакующий полузащитник Ярослав Мнышенко в осенней части сезона был игроком бузовской «Нивы», а 21-летний фланговый хавбек Александр Жовтенко и 19-летний опорник Матвей Зубков ранее выступали за аматорские команды Киевской области.

«Мариуполь» занимает 4-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 31 очко.

Нынешней зимой клуб уже подписал экс-защитника «Оболони» Дмитрия Фатеева и бывшего полузащитника «Подолья» Евгения Задою.

Во вторник, 6 февраля, команда Олега Красноперова на турнире в Полтаве сыграет с «Металлургом».

По теме:
Милан сделает вратаря самым высокооплачиваемым футболистом команды
Полтава договаривается с экс-бомбардиром Мариуполя
С Судаковым и Кевином. Известен состав Шахтера на спарринг с Градец-Кралове
ФСК Мариуполь Олег Красноперов трансферы Александр Маткобожик учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 02 февраля 2024, 16:36 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Футбол | 02 февраля 2024, 14:34 14
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации
Названы клубы УПЛ, футболисты которых не имеют брони от мобилизации

Игроки только 3 клубов точно не могут быть призваны в ряды ВСУ

ВИДЕО. 23-летний боксер скончался в результате травм, полученных в бою
Футбол | 03.02.2024, 10:47
ВИДЕО. 23-летний боксер скончался в результате травм, полученных в бою
ВИДЕО. 23-летний боксер скончался в результате травм, полученных в бою
Стало известно, сколько Хэмилтон получит за переход в Феррари
Авто/мото | 03.02.2024, 09:36
Стало известно, сколько Хэмилтон получит за переход в Феррари
Стало известно, сколько Хэмилтон получит за переход в Феррари
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
Бокс | 02.02.2024, 21:31
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
Перес обратился к Лунину после матча с Хетафе. Что сказал президент Реала?
02.02.2024, 09:22 2
Футбол
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти прокомментировал матч с Хетафе, в котором Лунин отыграл на ноль
02.02.2024, 06:45
Футбол
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
02.02.2024, 19:45 76
Бокс
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
03.02.2024, 07:14 12
Футбол
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
«Арсенал увернулся от пули, даже Нуньес забил бы». Фаны Челси – про Мудрика
01.02.2024, 08:45 32
Футбол
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
02.02.2024, 11:27 3
Футбол
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»
02.02.2024, 10:50
Бокс
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем