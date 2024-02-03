Ворскла – Термалица – 1:0. Победный мяч Мякушко. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор контрольного поединка, сыгранного на сборах в Турции
Полтавская Ворскла провела контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником полтавской команды была Термалица из Польши.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.
Единственный гол забил Сергей Мякушко на 22-й минуте.
Товарищеский матч
2 февраля 2024 года. 14:00. Анталия (Турция)
Ворскла (Украина) – Термалица (Польша) – 1:0
Голы: Мякушко, 22.
Ворскла (старт): Домолега, Бацула, Рамирес, Крупский, Пердута, Скляр, Степанюк, Нестеренко, Мякушко, Кане, Ковталюк.
На замену выходили: Ермолов, игрок на просмотре, Фелипе, Островский, Челядин, Чеснаков, Сантана, Тиагуиньо, Изотов, игрок на просмотре.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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