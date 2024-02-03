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Ворскла
02.02.2024 14:00 – FT 1 : 0
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 04:50
43
0

Ворскла – Термалица – 1:0. Победный мяч Мякушко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного поединка, сыгранного на сборах в Турции

03 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 03 февраля 2024, 04:50
43
0
Ворскла – Термалица – 1:0. Победный мяч Мякушко. Видео гола и обзор матча
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла провела контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником полтавской команды была Термалица из Польши.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

Единственный гол забил Сергей Мякушко на 22-й минуте.

Товарищеский матч

2 февраля 2024 года. 14:00. Анталия (Турция)

Ворскла (Украина) – Термалица (Польша) – 1:0

Голы: Мякушко, 22.

Ворскла (старт): Домолега, Бацула, Рамирес, Крупский, Пердута, Скляр, Степанюк, Нестеренко, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: Ермолов, игрок на просмотре, Фелипе, Островский, Челядин, Чеснаков, Сантана, Тиагуиньо, Изотов, игрок на просмотре.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Сергей Мякушко Ворскла Полтава Брук-Бет Термалица контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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