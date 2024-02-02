Ворскла с голом новичка победила Термалику

«Ворскла» провела пятый поединок на тренировочном сборе в Турции. После побед над «Кайсаром», «Сабахом» и «Аркой», подопечные Сергея Долганского оказались сильнее «Термалики». Единственный гол в матче записал на свой счет опытный новичок «бело-зеленых» Сергей Мякушко.

Следующий контрольный матч «Ворскла» проведет 6 февраля против узбекистанского клуба «Согдиана».

Контрольный матч

«Ворскла» – «Термалика» – 1:0

Гол: Мякушко, 22.

«Ворскла» (стартовый состав): Домолега, Бацула, Рамирес, Крупский, Пердута, Скляр, Степанюк, Нестеренко, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: Ермолов, игрок на просмотре, Фелипе, Островский, Челядин, Чеснаков, Сантана, Тиагуиньо, Изотов, игрок на просмотре.