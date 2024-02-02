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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 16:42 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:01
66
0

Ворскла с голом новичка победила Термалику

Сергея Мякушко отличился за полтавский клуб

02 февраля 2024, 16:42 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:01
66
0
Ворскла с голом новичка победила Термалику
ФК Ворскла. Сергей Мякушко

«Ворскла» провела пятый поединок на тренировочном сборе в Турции. После побед над «Кайсаром», «Сабахом» и «Аркой», подопечные Сергея Долганского оказались сильнее «Термалики». Единственный гол в матче записал на свой счет опытный новичок «бело-зеленых» Сергей Мякушко.

Следующий контрольный матч «Ворскла» проведет 6 февраля против узбекистанского клуба «Согдиана».

Контрольный матч

«Ворскла» – «Термалика» – 1:0
Гол: Мякушко, 22.

«Ворскла» (стартовый состав): Домолега, Бацула, Рамирес, Крупский, Пердута, Скляр, Степанюк, Нестеренко, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: Ермолов, игрок на просмотре, Фелипе, Островский, Челядин, Чеснаков, Сантана, Тиагуиньо, Изотов, игрок на просмотре.

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Источник Sport.ua
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