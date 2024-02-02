Товарищеские матчи
02.02.2024 14:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига02 февраля 2024, 15:50 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:49
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Ворскла – Брук-Бет Термалица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
02 февраля 2024, 15:50 | Обновлено 02 февраля 2024, 16:49
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Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником полтавской команды будет Брук-Бет Термалица из Польши.
Начало товарищеского матча запланировано на 2 февраля 14:00 по Киеву.
Ворскла – Брук-Бет Термалица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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