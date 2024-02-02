ПСЖ победил в Страсбурге. Мбаппе не реализовал пенальти, но забил с игры

В матче 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбург» со счетом 2:1.

На 6-й минуте форвард парижан Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти, но через полчаса исправился и забил с игры.

Марко Асенсио, который ассистировал при первом голе Мбаппе, во второй половине игры отличился и сам, с передачи Килиана.

На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Дилана Баква, но большего достичь не сумели.

«ПСЖ» набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» замыкает топ-10 (25 очков)

Лига 1. 20-й тур, 2 февраля

Страсбург – ПСЖ – 1:2

Голы: Баква, 68 – Мбаппе, 31, Асенсио, 49

Незабитый пенальти: Мбаппе, 6

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