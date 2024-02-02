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Чемпионат Франции
Страсбург
02.02.2024 22:00 – FT 1 : 2
ПСЖ
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Франция
02 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:46
63
0

ПСЖ победил в Страсбурге. Мбаппе не реализовал пенальти, но забил с игры

Парижане набрали 47 очков и лидируют в турнирной таблице Лиги 1

02 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:46
63
0
ПСЖ победил в Страсбурге. Мбаппе не реализовал пенальти, но забил с игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбург» со счетом 2:1.

На 6-й минуте форвард парижан Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти, но через полчаса исправился и забил с игры.

Марко Асенсио, который ассистировал при первом голе Мбаппе, во второй половине игры отличился и сам, с передачи Килиана.

На 68-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Дилана Баква, но большего достичь не сумели.

«ПСЖ» набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» замыкает топ-10 (25 очков)

Лига 1. 20-й тур, 2 февраля

Страсбург – ПСЖ – 1:2

Голы: Баква, 68 – Мбаппе, 31, Асенсио, 49

Незабитый пенальти: Мбаппе, 6

Видео голов и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Дилан Баква (Страсбург).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (ПСЖ).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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ПСЖ чемпионат Франции по футболу Страсбург Лига 1 (Франция) Килиан Мбаппе Марко Асенсио видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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