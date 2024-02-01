Франция01 февраля 2024, 11:28 |
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Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 22:00 по Киеву матч Лиги 1
01 февраля 2024, 11:28 |
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В пятницу, 2 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено».
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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