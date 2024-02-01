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Чемпионат Франции
Страсбург
02.02.2024 22:00 - : -
ПСЖ
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Франция
01 февраля 2024, 11:28 |
17
0

Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 22:00 по Киеву матч Лиги 1

01 февраля 2024, 11:28 |
17
0
Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Страсбург – ПСЖ

В пятницу, 2 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Страсбург – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

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Страсбург ПСЖ смотреть онлайн Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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