Полесье – Кальмар – 0:1. Удаление Танковского. Видео гола и обзор матча

Вечером 2 февраля житомирский клуб «Полесье» провел очередной контрольный поединок.

Матч прошел в испанской Мурсии, где расположен тренировочный лагерь волков.

Соперником был шведский футбольный клуб «Кальмар», выступающий в высшем дивизионе Швеции.

Житомирская команда потерпела поражение в спарринге со счетом 0:1.

Шведская команда забила гол на 11-й минуте. В компенсированное время за второй горчичник был удален Вячеслав Танковский.

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Товарищеский матч

2 февраля, Мурсия (Испания), Пинатар Арена

Полесье (Житомир, Украина) – Кальмар (Швеция) – 0:1

Гол: Кевин Йенсен, 11

Удаление: Танковский, 90+4 (Полесье)

Видеообзор матча

Видеозапись матча