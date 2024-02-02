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Товарищеские матчи
Полесье
02.02.2024 18:00 – FT 0 : 1
Кальмар
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 02 февраля 2024, 22:44
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Полесье – Кальмар – 0:1. Удаление Танковского. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка, сыгранного в Испании

02 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 02 февраля 2024, 22:44
108
0
Полесье – Кальмар – 0:1. Удаление Танковского. Видео гола и обзор матча
ФК Полесье Житомир

Вечером 2 февраля житомирский клуб «Полесье» провел очередной контрольный поединок.

Матч прошел в испанской Мурсии, где расположен тренировочный лагерь волков.

Соперником был шведский футбольный клуб «Кальмар», выступающий в высшем дивизионе Швеции.

Житомирская команда потерпела поражение в спарринге со счетом 0:1.

Шведская команда забила гол на 11-й минуте. В компенсированное время за второй горчичник был удален Вячеслав Танковский.

Товарищеский матч

2 февраля, Мурсия (Испания), Пинатар Арена

Полесье (Житомир, Украина) – Кальмар (Швеция) – 0:1

Гол: Кевин Йенсен, 11

Удаление: Танковский, 90+4 (Полесье)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
Игрок команды Полесье получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кальмар.
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товарищеские матчи Кальмар удаление (красная карточка) учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Вячеслав Танковский контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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