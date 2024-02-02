Полесье – Кальмар – 0:1. Удаление Танковского. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка, сыгранного в Испании
Вечером 2 февраля житомирский клуб «Полесье» провел очередной контрольный поединок.
Матч прошел в испанской Мурсии, где расположен тренировочный лагерь волков.
Соперником был шведский футбольный клуб «Кальмар», выступающий в высшем дивизионе Швеции.
Житомирская команда потерпела поражение в спарринге со счетом 0:1.
Шведская команда забила гол на 11-й минуте. В компенсированное время за второй горчичник был удален Вячеслав Танковский.
Товарищеский матч
2 февраля, Мурсия (Испания), Пинатар Арена
Полесье (Житомир, Украина) – Кальмар (Швеция) – 0:1
Гол: Кевин Йенсен, 11
Удаление: Танковский, 90+4 (Полесье)
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
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