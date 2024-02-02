На сборах в Испании Полесье проиграло спарринг шведскому Кальмару
Команда УПЛ провела очередной товарищеский матч в испанской Мурсии
Вечером 2 февраля житомирский клуб «Полесье» провел очередной контрольный поединок.
Матч прошел в испанской Мурсии, где расположен тренировочный лагерь волков.
Соперником был шведский футбольный клуб «Кальмар», выступающий в высшем дивизионе Швеции.
Житомирская команда потерпела поражение в спарринге со счетом 0:1.
Шведская команда забила гол на 11-й минуте. В компенсированное время за второй горчичник был удален Вячеслав Танковский.
Товарищеский матч
2 февраля, Мурсия (Испания), Пинатарь Арена
Полесье (Житомир, Украина) – Кальмар (Швеция) – 0:1
Гол: Кевин Йенсен, 11
Удаление: Танковский, 90+4 (Полесье)
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре
Тренер уверен, что в команде все отлично