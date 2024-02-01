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Товарищеские матчи
Полесье
02.02.2024 18:00 - : -
Кальмар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 13:37 | Обновлено 01 февраля 2024, 13:39
97
0

Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 2 февраля в 18:00

01 февраля 2024, 13:37 | Обновлено 01 февраля 2024, 13:39
97
0
Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье.

В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют житомирское «Полесье» и клуб «Кальмар» из Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Полесье».

Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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