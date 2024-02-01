В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют житомирское «Полесье» и клуб «Кальмар» из Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Полесье».

Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция