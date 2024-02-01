Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига01 февраля 2024, 13:37 | Обновлено 01 февраля 2024, 13:39
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Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 2 февраля в 18:00
01 февраля 2024, 13:37 | Обновлено 01 февраля 2024, 13:39
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В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором сыграют житомирское «Полесье» и клуб «Кальмар» из Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Полесье».
Полесье – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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