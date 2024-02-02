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Испания
02 февраля 2024, 17:44 | Обновлено 02 февраля 2024, 18:31
436
0

Ла Лига проведет экспертизу, чтобы выяснить, оскорбил ли Беллингем Гринвуда

Скандал между англичанами грозит дисквалификацией для лидера «Реала»

02 февраля 2024, 17:44 | Обновлено 02 февраля 2024, 18:31
436
0
Ла Лига проведет экспертизу, чтобы выяснить, оскорбил ли Беллингем Гринвуда
Getty Images/Global Images Ukraine

Ла Лига будет использовать устройство для чтения по губам, чтобы изучить кадры, на которых хавбек «Реала» англичанин Джуд Беллингем якобы оскорбляет своего соотечественника из «Хетафе» Мейсона Гринвуда.

Инцидент между игроками случился во время матча «Хетафе» - «Реал» (0:2). Беллингем якобы назвал Гринвуда «насильником». «Хетафе» подал жалобу на игрока «Реала» и Ла Лига будет проводить расследование.

Издание Daily Mail обратилось к эксперту-криминалисту, который читает по губам и он на 97 процентов уверен, что Беллингем произнес слово «насильник».

Напомним, Мейсон Гринвуд с 2022 по 2023 год обвинялся в сексуальном насилии над своей девушкой, из-за чего был отстранен от матчей и тренировок «Манчестер Юнайтед» и даже мог попасть за решетку.

Если вина Беллингема будет доказана, то его, очевидно, ждет дисквалификация.

Отметим, что в воскресенье, 4 февраля, «Реал» сыграет мадридское дерби против «Атлетико».

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Джуд Беллингем Мейсон Гринвуд Реал Мадрид Хетафе изнасилование чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе - Реал дисквалификация
Источник Goal.com
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