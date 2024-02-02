Ла Лига проведет экспертизу, чтобы выяснить, оскорбил ли Беллингем Гринвуда

Ла Лига будет использовать устройство для чтения по губам, чтобы изучить кадры, на которых хавбек «Реала» англичанин Джуд Беллингем якобы оскорбляет своего соотечественника из «Хетафе» Мейсона Гринвуда.

Инцидент между игроками случился во время матча «Хетафе» - «Реал» (0:2). Беллингем якобы назвал Гринвуда «насильником». «Хетафе» подал жалобу на игрока «Реала» и Ла Лига будет проводить расследование.

Издание Daily Mail обратилось к эксперту-криминалисту, который читает по губам и он на 97 процентов уверен, что Беллингем произнес слово «насильник».

Напомним, Мейсон Гринвуд с 2022 по 2023 год обвинялся в сексуальном насилии над своей девушкой, из-за чего был отстранен от матчей и тренировок «Манчестер Юнайтед» и даже мог попасть за решетку.

Если вина Беллингема будет доказана, то его, очевидно, ждет дисквалификация.

Отметим, что в воскресенье, 4 февраля, «Реал» сыграет мадридское дерби против «Атлетико».