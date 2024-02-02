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Испания
02 февраля 2024, 12:22 | Обновлено 02 февраля 2024, 12:24
1858
1

Беллингем назвал Гринвуда насильником после матча Хетафе – Реал

«Хетафе» уже попросив Ла Лигу рассмотреть этот инцидент

02 февраля 2024, 12:22 | Обновлено 02 февраля 2024, 12:24
1858
1
Беллингем назвал Гринвуда насильником после матча Хетафе – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Мейсон Гринвуд

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем после матча против «Хетафе» (0:2) назвал своего соперника-соотечественника Мейсона Гринвуда «насильником», сообщает испанское издание Cadena SER.

По информации источника, представители «Хетафе» уже обратились к делегату Ла Лиги, чтобы тот зафиксировал этот момент в протоколе поединка, а лига рассмотрела этот эпизод и провела расследование.

Напомним, Мейсон Гринвуд с 2022 по 2023 год обвинялся в сексуальном насилии над своей девушкой, из-за чего был отстранен от матчей и тренировок «Манчестер Юнайтед» и даже мог попасть за решетку.

В итоге игрок был оправдан, но «МЮ», чтобы не оставлять его в своем составе, отправил Мейсона в аренду в «Хетафе».

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Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хетафе - Реал Джуд Беллингем Мейсон Гринвуд
Источник Cadena Ser
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potemkin78
а в каком контексте он это сказал? может он игру его так охарактеризовал
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