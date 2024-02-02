Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?
Даяна опубликовала пост в своем Instagram
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) анонсировала выход нового трека.
Украинка опубликовала пост в своем Instagram. «Скоро выйдет новая песня», – подписана публикация.
У Даяны есть уже как минимум 3 выпущенных трека: «Я тебе верю», «Тысячи меня», «Любимый трек».
Интересно, что на пресс-конференции после победы над Линдой Носковой в четвертьфинале Australian Open 2024, Ястремская заявила, что это будет не сингл, а фит с еще двумя девушками с других стран. Неизвестно, будут ли это теннисистки, или спортсменки.
ВИДЕО. Ястремская анонсировала выход новой песни
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