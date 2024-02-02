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02 февраля 2024, 16:15 |
437
4

Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?

Даяна опубликовала пост в своем Instagram

02 февраля 2024, 16:15 |
437
4
Ястремская анонсировала выход новой песни. Это будет фит с 2 теннисистками?
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) анонсировала выход нового трека.

Украинка опубликовала пост в своем Instagram. «Скоро выйдет новая песня», – подписана публикация.

У Даяны есть уже как минимум 3 выпущенных трека: «Я тебе верю», «Тысячи меня», «Любимый трек».

Интересно, что на пресс-конференции после победы над Линдой Носковой в четвертьфинале Australian Open 2024, Ястремская заявила, что это будет не сингл, а фит с еще двумя девушками с других стран. Неизвестно, будут ли это теннисистки, или спортсменки.

ВИДЕО. Ястремская анонсировала выход новой песни

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Даяна Ястремская lifestyle
Источник Sport.ua
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Arctic
Головне!
Пам'ятати, що головне!
А головне це - теніс!
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+1
Андрей Залищук
3...2...1...да буде срач!
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+1
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