Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: Девушки с любым рейтингом могут показать потрясающую игру

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне украинка в двух сетах обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 50) со счетом 6:4, 6:3.

После завершения встречи украинка провела пресс-конференцию, на которой пообщалась с журналистами:

– Даяна, поздравляю. Вы в полуфинале. Кроме того, в качестве первой теннисистки из квалификации в Австралии, впервые с 1978 года. Что вы чувствуете прямо сейчас?

– Спасибо. Как я сказала на корте, приятно творить историю. Это что-то новое для меня и для моего поколения (улыбается), потому что последний раз это происходило очень давно. Я еще не родилась тогда. Мило. Я очень рада выйти в свой первый полуфинал. Я немного нервничала, но в то же время и устала.

Думаю, я была немного эмоциональна. Сегодня перед матчем меня разозлила практика тренера (улыбается). Но это нормально, потому что я сумела сдержать свои эмоции. Еще один шаг сделан.

– Когда вы проходили квалификацию, начальные стадию, думали ли вы, что можно было бы зайти так далеко?

– Я об этом не думала. Я приехала сюда и просто сосредоточилась на том, чтобы сыграть каждый матч, каждый раз улучшаться. Я работала над некоторыми вещами, которые были немного личными. Это больше ассоциировалось с моей головой и с тем, как я себя чувствую на корте. Я на самом деле не ставила перед собой задачу пройти четвертьфинал, четвертый раунд, полуфинал или что-то в этом роде. Я просто пыталась получить удовольствие от игры здесь.

– Вы сказали, что явно нервничали и вам нужно было выплеснуть массу эмоций перед матчем. Во время матча вы, казалось, вполне контролировали ситуацию с точки зрения того, что мы могли видеть, во всяком случае, с точки зрения того, как вы вели игру. Не могли бы вы рассказать, как вы провели сегодняшний матч в плане тактики и что, по вашему мнению, было ключевым в вашей игре с Линдой?

– Я скажу, что у меня не было какой-то специальной тактики на сегодня. Самым важным для меня было сохранить энергию, потому что я уже провела здесь много матчей и отыграла много сетов.

Ты чувствуешь усталость, и это нормально. Основная цель заключалась в том, чтобы просто сохранять энергию и сохранять позитивный настрой, даже если я иногда совершала глупые ошибки.

Я стараюсь не злиться на себя, потому что понимаю, почему это происходит. Грандиозного плана не было.

– В квалификации вы сыграли три тяжелых трех-сетовых матча против игроков с более низким рейтингом. Мне любопытно, что вы тогда чувствовали, как вам удалось выкинуть это из головы, и в чем разница между тогдашней и нынешней игрой против топ-игроков и победой в 5 сетах подряд, чтобы выйти в полуфинал турнира Grand Slam?

– Разница между тремя сетами прошлого матча и сегодняшним матчем, да?

– Когда вы играли в квалификации, то вы встречались против игроков с рейтингом 200+, а теперь вы в полуфинале турнира Grand Slam.

– Я не особо слежу за рейтингом игроков, с которыми играю, потому что думаю, что это не так важно. Девушки, знаете ли, с любым рейтингом могут показать потрясающую игру.

Я делала только свое дело и сосредоточилась на себе, на том, как я играю. Я думаю, это работает (улыбается).

– Вы очень красиво рассказали о своей матери на корте, и очевидно, что многие родители готовы многим пожертвовать, чтобы путешествовать со своими детьми. Насколько труднее было вашей матери, учитывая то, что происходит дома, совмещать все это?

– Раньше со мной много путешествовали родители. Потом был какой-то период, когда я путешествовала одна, и это не очень сложилось (улыбается).

Думаю, у меня был период, когда я хотела чувствовать себя немного старше, более ответственной и делать что-то самостоятельно. Но я думаю, что в теннисе важно, чтобы рядом была семья. Когда началась война, я полгода путешествовала только с сестрой, а родители были дома. Это было довольно тяжело, потому что ты тоже несешь ответственность за свою младшую сестру.

В прошлом году перед Ролан Гаррос мои мама и папа уехали из Украины, приехали на пару дней в Париж повидаться с нами, а потом мама с младшей сестрой уехали на юг Франции, где сестра жила и тренировалась, потому что она также играла в теннис.

Мой отец был в Украине или иногда приезжал к нам. Так что только с прошлого года моя мама снова начала ездить со мной на какие-то турниры. Я думаю, это действительно здорово, потому что раньше я всегда хотела побыть одной, а теперь у нас отношения стали лучше, чем раньше, и мы можем проводить много времени вне корта вместе. Мы можем пойти погулять и сделать много вещей. Я думаю, что это очень помогает, когда с тобой есть кто-то из семьи.

– Ваш тренер француз?

– У меня два тренера.

– Какова ваша связь с Францией? Помните историю с турниром в Лионе несколько лет назад? Франция для тебя особенная?

– Ну, в Лионе это был первый турнир, когда началась война. Была массированная атака, и нам нужно было думать о других вещах. Когда мы с сестрой уезжали оттуда, Франция встретила нас очень мило, очень тепло, и, знаете, я думаю, что там я переволновалась. А то, как я играла и как я попала в финал, честно говоря, не знаю, как я это сделала, но это был тяжелый момент.

Мне нравится Франция. Я люблю ее. Летом и весной там действительно хорошо, тепло и хорошие условия для тренировок. Но я все равно предпочитаю свой дом (улыбается). Мне хотелось бы бывать там чаще.

– Помню, как в 2020 году у вас было так много всего: вы писали музыку, делали фотосессии и все такое. Вы были очень заняты. Любопытно, сохранились ли у вас все эти интересы или в последнее время все упростилось в сторону большего внимания к теннису?

– Знаете, есть много вещей, которыми я люблю заниматься (улыбается). Да, я люблю петь, но я скажу, что это уже давно в прошлом. Но в феврале, надеюсь, выйдет одна новая песня. Это не только мое. Нас будет трое, три разные страны, мы собрались вместе и написали хорошую песню. Я не буду много об этом говорить. Надеюсь, вы скоро это услышите.

Мне нравится моделинг, мне нравится мода, мне нравится философия, и мне нравится заниматься многими вещами. Но у меня не так много времени на это.

– Это ваш первый полуфинал турнира Grand Slam. На второй неделе все это место совсем другое: вокруг уже не так много людей. Для вас это необычный опыт и за кулисами, и на корте?

– Не знаю. Для меня это то же самое. Я не знаю почему. Чувствуешь себя очень комфортно и чувствуешь себя как дома.

У меня уже был опыт на Уимблдоне, когда я дошла до второй недели, но я проиграла там четвёртый раунд.

А тут ты жестко концентрируешься на матчах, на процессе, на программах, что время идет вот так (щелканье пальцами) довольно быстро.

У тебя не так много времени анализировать, как оно и как оно чувствуется, но наверняка когда здесь все будет сделано, тогда у меня будет много времени подумать, что я чувствовала и какие эмоции у меня были.

Так что на данный момент мне нравится находиться здесь на второй неделе.

– На вашей последней пресс-конференции вы говорили о том, насколько тяжелыми были последние три года. Интересно, в чем заключалась задача вернуться после того, как вам было разрешено снова играть после временного запрета, и в чем заключалась задача восстановить свою форму, вернуть теннис и вернуться на тот уровень, на котором вы, я уверен, хотели играть.

– Задача... Мне нужно подумать. Это хороший вопрос. Честно говоря, я не задавала себе этот вопрос.

Я думаю, что с детства у меня есть мечта, и именно она двигала меня вперед, что бы ни случилось. У меня было много сложных ситуаций, и я не хочу сейчас об этом говорить. Может быть, когда-нибудь я смогу это объяснить, и история зазвучит совсем по-другому.

Но на данный момент я могу сказать, что я просто, ну не знаю, я расслабилась. Мне нечего сказать. Просто расслабилась и стараюсь получать удовольствие от того, что делаю.

Как я уже говорила в прошлый раз, я возлагала на себя большое давление, ответственность. Сейчас я просто достала все это из своей сумки и пытаюсь получить от этого удовольствие, – сказала Даяна.