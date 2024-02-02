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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 15:22 | Обновлено 02 февраля 2024, 15:31
123
0

Днепр-1 рискует потерять хавбека после спарринга в Турции

В лазарет днепрян может попасть Олег Горин

02 февраля 2024, 15:22 | Обновлено 02 февраля 2024, 15:31
123
0
Днепр-1 рискует потерять хавбека после спарринга в Турции
СК Днепр-1. Олег Горин

В пятницу, 2 февраля, на подготовительном сборе в Турции «Днепр-1» провел товарищеский матч с польским клубом «Ракув» и потерпел крупное поражение со счетом 1:4.

В составе «Днепра-1» в перерыве поединка на поле на замену вышел полузащитник Олег Горин. Он заменил Эдуарда Сарапия и, согласно решению наставника команды Юрия Максимова, должен был отыграть встречу до конца.

Впрочем, как информирует пресс-служба «Днепра-1», на 65-й минуте Сарапию вновь пришлось вернуться в игре – Горин из-за травмы не смог продолжить игру и был заменен. Степень повреждения у Олега Горина, который, к слову, сегодня, 2 февраля, отмечает свое 24-летие, медицинский штаб «Днепра-1» должен оценить позднее.

Горин в первой части сезона-2023/2024 провел за «Днепр-1» в УПЛ 4 матча, получил 2 предупреждения.

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Олег Горин травма Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник СК Днепр-1
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