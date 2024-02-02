В Испании оценили игру Лунина против Хетафе. За что досталось украинцу?

В четверг, 1 февраля, состоялся перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» торжествовал со счетом 2:0.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе «сливочных» и сохранил ворота на замке. Испанское издание Marca оценило игру украинца в этом матче.

«Андрей Лунин едва не потерял мяч в начале матча, поскользнувшись, что могло дорого ему обойтись, Гринвуд в этой ситуации едва не обокрал его. Кроме этого, в первом тайме у него не было больше работы. Во второй половине игры он спас «Реал» от гола после удара Майораля, сделав суперсейвей и дальше был очень надежен против команды, которая продолжала атаковать», – говорится в издании.

Ранее Лунина похвалил президент «сливочных» Флорентино Перес.