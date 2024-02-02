ЛАПОРТА: «Никогда не думал о том, чтобы уволить Хави»
Президент «Барселоны» всегда верил в наставника
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта откровенно рассказал об отношениях с легендой клуба Хави, который недавно объявил о том, что по окончании нынешнего сезона покинет должность главного тренера команды.
«Хави сказал мне, что для клуба лучше будет, если он уйдет. Он сообщил о том, что увольняется и отказывается от оставшегося года контракта. Хави сказал это с такой уверенностью, что мне пришлось его выслушать.
Я ответил, что если нам придется с ним спорить, мы так и сделаем, но он заявил, что на него оказывается сильное давление. Я согласился на вариант с работой до 30 июня только потому, что это Хави.
В первой половине сезона он вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов, в прошлом году стал чемпионом Испании и завоевал Суперкубок страны. А в этом сезоне, когда мы все были уверены, что усилили состав, все пошло не так. Я никогда не думал о том, чтобы его уволить», – сказал Жоан Лапорта.
Отметим, что на данный момент каталонцы делят третье-четвертое места с «Атлетико», отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков, а в Лиге чемпионов сыграют в 1/8 финала с итальянским «Наполи».
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