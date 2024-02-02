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WTA
02 февраля 2024, 10:22 |
358
0

Четвертая ракетка мира пропустит февральские турниры на Ближнем Востоке

Джессика Пегула не сыграет в Дохе и Дубае из-за травмы шеи

02 февраля 2024, 10:22 |
358
0
Четвертая ракетка мира пропустит февральские турниры на Ближнем Востоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула пропустит ближайшие турниры WTA 1000 в Дохе и Дубае из-за травмы шеи.

Отметим, что в прошлом году в Дохе Пегула стала финалисткой, уступив Иге Свёнтек, когда этот турнир был турниром уровня WTA 500. В Дубае она дошла до полуфинала. Пегула и Коко Гофф также являются двукратными чемпионками соревнований в Дохе в парном разряде.

Февральские соревнования также пропустят Мэдисон Киз, Петра Квитова и Белинда Бенчич. Киз лечит травму плеча, из-за которой она пропустила Открытый чемпионат Австралии, а Квитова и Бенчич находятся в декретном отпуске.

Пегула не выходила на корт после проигрыша Кларе Бюрель во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Джессика Пегула WTA Доха WTA Дубай
Источник WTA
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