Четвертая ракетка мира пропустит февральские турниры на Ближнем Востоке
Джессика Пегула не сыграет в Дохе и Дубае из-за травмы шеи
Американская теннисистка Джессика Пегула пропустит ближайшие турниры WTA 1000 в Дохе и Дубае из-за травмы шеи.
Отметим, что в прошлом году в Дохе Пегула стала финалисткой, уступив Иге Свёнтек, когда этот турнир был турниром уровня WTA 500. В Дубае она дошла до полуфинала. Пегула и Коко Гофф также являются двукратными чемпионками соревнований в Дохе в парном разряде.
Февральские соревнования также пропустят Мэдисон Киз, Петра Квитова и Белинда Бенчич. Киз лечит травму плеча, из-за которой она пропустила Открытый чемпионат Австралии, а Квитова и Бенчич находятся в декретном отпуске.
Пегула не выходила на корт после проигрыша Кларе Бюрель во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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