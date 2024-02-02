МОНФИС: «Элина помогла мне обрести уверенность, дал себе последний шанс»

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение от Флавио Коболли в первом матче на турнире ATP 250 в Монпелье (Франция).

– Что произошло в этом матче?

– В этом матче он был сильнее меня. Когда я выиграл тай-брейк, я думал, что все сложится в мою пользу. Он допускал меньше ошибок, я был менее агрессивен, больше выжидал, а он играл хорошо. В третьем сете он сделал невероятный брейк. Он был сильнее. В последнем сете я расстроился, потому что он был сильнее, я нервничал, а он играл быстро, справа, слева... Молодец.

– Чего вам не хватает на данный момент?

– Мне не хватает уверенности в себе, чтобы выиграть матч и затем продолжить в том же духе. Это случилось со мной в США, когда я вернулся в прошлом году. Но я собираюсь снова обрести правильное чувство.

Часто, когда ты проигрываешь такой матч, ты делаешь несколько шагов назад. Я плохо подавал, не находил правильных углов. Один раз я отважился на подачу с руки.

– Что будет дальше?

– Я вернусь к работе и постараюсь одержать победу. После этого моя уверенность быстро вернется. Я знаю, что после одной-двух побед она быстро вернется. Если я чувствую себя хорошо и могу навязать свою игру, я не лишен возможности играть в хороший теннис. Тяжело то, что мой средний уровень упал по сравнению с тем, что было. Я просто стараюсь выигрывать матчи. Я учусь справляться с этим и сохранять мотивацию. Это тяжело, я много тренировался, чтобы попасть сюда, а в итоге проигрываешь в трех сетах... Соперник все еще в борьбе за титул, так что это тяжело. Я проиграл здесь, в 1-м круге, но, возможно, в Роттердаме у меня будет полуфинал. Но более вероятно, что я проиграю в 1-м круге...

– Когда вы это поняли?

– Когда я травмировал ногу (Монфис выбыл на семь месяцев с сентября 2022 по март 2023 года – прим.), в моей жизни произошло много очень тяжелых событий. Я понял, что это надолго. Я сел и сказал себе: «Может быть, все кончено, мне 36, нужно снова чем-то жертвовать». Мы поговорили с моей командой, с моей семьей... Моя жена помогла мне обрести уверенность, но я что-то потерял. Я дал себе последний шанс, сменив команду незадолго до Открытого чемпионата Франции, и смог вернуться, обрести уверенность и снова начать все с начала. Надеюсь, я смогу сделать это снова. Я по-прежнему хочу побеждать. Я надеюсь подняться выше 70-го места и постараюсь получить от этого удовольствие. Я все больше учусь проигрывать. Когда я проигрывал раньше, это совсем другое дело. Но я все равно получаю от этого удовольствие, так что все в порядке...