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  4. ВИДЕО. Монфис с баранкой в третьем сете проиграл стартовый матч в Монпелье
ATP
01 февраля 2024, 12:35 | Обновлено 01 февраля 2024, 12:40
136
0

ВИДЕО. Монфис с баранкой в третьем сете проиграл стартовый матч в Монпелье

Гаэль не сумел переиграть Флавио Коболли

01 февраля 2024, 12:35 | Обновлено 01 февраля 2024, 12:40
136
0
ВИДЕО. Монфис с баранкой в третьем сете проиграл стартовый матч в Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) не смог пробиться во второй раунд турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).

В первом круге муж Элины Свитолиной, посеянный под восьмым номером, уступил Флавио Коболли из Италии (№76 ATP).

Монпелье. Первый круг
Флавио Коболли (Италия) – Гаэль Монфис (Франция, 8) – 6:7(8), 6:3, 6:0

В текущем сезоне Гаэль сыграл 4 матча, выиграв всего один из них.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис сыграют выставочные матчи против Возняцки и Руне.

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Флавио Коболли Гаэль Монфис ATP Монпелье
Источник Sport.ua
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