ВИДЕО. Монфис с баранкой в третьем сете проиграл стартовый матч в Монпелье

Французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) не смог пробиться во второй раунд турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).

В первом круге муж Элины Свитолиной, посеянный под восьмым номером, уступил Флавио Коболли из Италии (№76 ATP).

Монпелье. Первый круг

Флавио Коболли (Италия) – Гаэль Монфис (Франция, 8) – 6:7(8), 6:3, 6:0

В текущем сезоне Гаэль сыграл 4 матча, выиграв всего один из них.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис сыграют выставочные матчи против Возняцки и Руне.