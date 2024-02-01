ATP01 февраля 2024, 12:35 | Обновлено 01 февраля 2024, 12:40
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ВИДЕО. Монфис с баранкой в третьем сете проиграл стартовый матч в Монпелье
Гаэль не сумел переиграть Флавио Коболли
01 февраля 2024, 12:35 | Обновлено 01 февраля 2024, 12:40
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Французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) не смог пробиться во второй раунд турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).
В первом круге муж Элины Свитолиной, посеянный под восьмым номером, уступил Флавио Коболли из Италии (№76 ATP).
Монпелье. Первый круг
Флавио Коболли (Италия) – Гаэль Монфис (Франция, 8) – 6:7(8), 6:3, 6:0
В текущем сезоне Гаэль сыграл 4 матча, выиграв всего один из них.
Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис сыграют выставочные матчи против Возняцки и Руне.
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