Свитолина и Монфис сыграют выставочные матчи против Возняцки и Руне
Будуть одиночные поединки и микст
11 июня Элина Свитолина и Гаэль Монфис вступят на шоу-вечере в датском городе Хернинг.
Сначала Элина сыграет против Каролин Возняцки, затем Гаэль Монфис встретится с Хольгером Руне, а в завершении состоится поединок в миксте.
Отметим, что Возняцки недавно встречалась со Свитолиной в Окленде и проиграла в двух сетах.
«Это будет отличный матч против такого классного игрока, как Свитолина, котвыстуорую я очень хорошо знаю. Надеюсь взять у нее реванш. Также с нетерпением жду возможности сыграть с Хольгером в смешанном парном разряде», – сказала Каролин.
«Монфис – фантастически интересный игрок. С нетерпением жду отличного матча для наших датских болельщиков», – заявил Руне.
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