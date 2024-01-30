Свитолина и Монфис сыграют выставочные матчи против Возняцки и Руне

11 июня Элина Свитолина и Гаэль Монфис вступят на шоу-вечере в датском городе Хернинг.

Сначала Элина сыграет против Каролин Возняцки, затем Гаэль Монфис встретится с Хольгером Руне, а в завершении состоится поединок в миксте.

Отметим, что Возняцки недавно встречалась со Свитолиной в Окленде и проиграла в двух сетах.

«Это будет отличный матч против такого классного игрока, как Свитолина, котвыстуорую я очень хорошо знаю. Надеюсь взять у нее реванш. Также с нетерпением жду возможности сыграть с Хольгером в смешанном парном разряде», – сказала Каролин.

«Монфис – фантастически интересный игрок. С нетерпением жду отличного матча для наших датских болельщиков», – заявил Руне.