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30 января 2024, 17:22 |
277
0

Свитолина и Монфис сыграют выставочные матчи против Возняцки и Руне

Будуть одиночные поединки и микст

30 января 2024, 17:22 |
277
0
Свитолина и Монфис сыграют выставочные матчи против Возняцки и Руне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

11 июня Элина Свитолина и Гаэль Монфис вступят на шоу-вечере в датском городе Хернинг.

Сначала Элина сыграет против Каролин Возняцки, затем Гаэль Монфис встретится с Хольгером Руне, а в завершении состоится поединок в миксте.

Отметим, что Возняцки недавно встречалась со Свитолиной в Окленде и проиграла в двух сетах.

«Это будет отличный матч против такого классного игрока, как Свитолина, котвыстуорую я очень хорошо знаю. Надеюсь взять у нее реванш. Также с нетерпением жду возможности сыграть с Хольгером в смешанном парном разряде», – сказала Каролин.

«Монфис – фантастически интересный игрок. С нетерпением жду отличного матча для наших датских болельщиков», – заявил Руне.

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Элина Свитолина Гаэль Монфис Хольгер Руне Каролин Возняцки выставочный матч
Источник Sport.tv2.dk
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