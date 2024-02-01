ОФИЦИАЛЬНО. Бонуччи отозвал свой судебный иск против Ювентуса

«Ювентус» официально сообщил о том, что бывший защитник команды Леонардо Бонуччи отозвал свой судебный иск против клуба.

В сентябре прошлого года Бонуччи подал в суд на «Ювентус» уже после того, как покинул клуб. Защитник обвинял клуб в том, что его безо всяких оснований отстранили от тренировок с командой прошлым летом, что вредило как его имиджу, так и развитию как спортсмена.

Однако сегодня «Ювентус» сообщил о том, что Бонуччи свой иск отозвал. Спор разрешение без каких-либо финансовых компенсаций для какой-либо из сторон.

Напомним, в январе Бонуччи перешел из «Унион Берлин» в «Фенербахче».