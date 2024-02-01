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Италия
01 февраля 2024, 21:07 |
73
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бонуччи отозвал свой судебный иск против Ювентуса

Прощание ветерана с клубом получилось скандальным

01 февраля 2024, 21:07 |
73
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бонуччи отозвал свой судебный иск против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

«Ювентус» официально сообщил о том, что бывший защитник команды Леонардо Бонуччи отозвал свой судебный иск против клуба.

В сентябре прошлого года Бонуччи подал в суд на «Ювентус» уже после того, как покинул клуб. Защитник обвинял клуб в том, что его безо всяких оснований отстранили от тренировок с командой прошлым летом, что вредило как его имиджу, так и развитию как спортсмена.

Однако сегодня «Ювентус» сообщил о том, что Бонуччи свой иск отозвал. Спор разрешение без каких-либо финансовых компенсаций для какой-либо из сторон.

Напомним, в январе Бонуччи перешел из «Унион Берлин» в «Фенербахче».

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Ювентус Леонардо Бонуччи судебный иск Фенербахче
Источник ФК Ювентус
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