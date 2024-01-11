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Турция
11 января 2024, 21:10 | Обновлено 11 января 2024, 21:11
1350
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал легендарного итальянского защитника

Леонардо Бонуччи перебрался в Турцию

11 января 2024, 21:10 | Обновлено 11 января 2024, 21:11
1350
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал легендарного итальянского защитника
ФК Фенербахче. Леонардо Бонуччи

Турецкий Фенербахче объявил о подписании контракта с известным итальянским защитником Леонардо Бонуччи. Игрок получил контракт до конца сезона.

Минувшем летом 36-летний игрок перебрался в Унион Берлин, но там успеха не добился. Провел 10 матчей и забил 1 гол.

Бонуччи известен по длительными выступлениям за Ювентус, с которым выиграл 8 титулов чемпионата Италии и дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Со сборной Италии, за которую провел 121 матч, выиграл Евро-2020.

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Фенербахче Леонардо Бонуччи трансферы
Источник Sport.ua
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