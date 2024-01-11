ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал легендарного итальянского защитника
Леонардо Бонуччи перебрался в Турцию
Турецкий Фенербахче объявил о подписании контракта с известным итальянским защитником Леонардо Бонуччи. Игрок получил контракт до конца сезона.
Минувшем летом 36-летний игрок перебрался в Унион Берлин, но там успеха не добился. Провел 10 матчей и забил 1 гол.
Бонуччи известен по длительными выступлениям за Ювентус, с которым выиграл 8 титулов чемпионата Италии и дважды играл в финале Лиги чемпионов.
Со сборной Италии, за которую провел 121 матч, выиграл Евро-2020.
Ailemize hoş geldin Leonardo Bonucci! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2024
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