Легенда Арсенала высказался о конфликте с участием Зинченко в матче АПЛ
Иан Райт – о споре Уайта и украинца в последнем матче
30 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».
После завершения поединка Александр Зинченко и Бен Уайт яростно спорили и даже случился физический контакт. Легендарный нападающий «канониров» Иан Райт высказался об этом эпизоде.
«Очевидно, между ними двумя был небольшой конфликт. Но с другой стороны, эта ситуация говорит, что коллектив пылает огнем. Так часто бывает, когда близится конец сезона, когда развязка близка.
Также нужно учитывать, что украинец хоть и прекрасный футболист, но слишком эмоционален. Возможно, эта эмоциональность и вызвала проблему, но главное, что эта проблема была решена», – сказал Райт.
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