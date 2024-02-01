Легенда Арсенала высказался о конфликте с участием Зинченко в матче АПЛ

30 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

После завершения поединка Александр Зинченко и Бен Уайт яростно спорили и даже случился физический контакт. Легендарный нападающий «канониров» Иан Райт высказался об этом эпизоде.

«Очевидно, между ними двумя был небольшой конфликт. Но с другой стороны, эта ситуация говорит, что коллектив пылает огнем. Так часто бывает, когда близится конец сезона, когда развязка близка.

Также нужно учитывать, что украинец хоть и прекрасный футболист, но слишком эмоционален. Возможно, эта эмоциональность и вызвала проблему, но главное, что эта проблема была решена», – сказал Райт.