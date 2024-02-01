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Товарищеские матчи
Черноморец
01.02.2024 14:30 – FT 1 : 4
Алашкерт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 16:10 | Обновлено 01 февраля 2024, 17:20
58
0

Черноморец – Алашкерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

01 февраля 2024, 16:10 | Обновлено 01 февраля 2024, 17:20
58
0
Черноморец – Алашкерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Одесский «Черноморец» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником одесской команды является «Алашкерт» из Армении.

Начало товарищеского матча запланировано на 1 февраля 14:30 по Киеву.

Черноморец – Алашкерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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