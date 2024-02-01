Гол Штогрина не помог Черноморцу избежать разгрома от Алашкерта
Одесситы потерпели пятое поражение в семи спаррингах, проведенных в Турции
В четверг, 1 февраля, одесский «Черноморец» провел очередной контрольный матч на сборе в Турции.
Соперником подопечных Романа Григорчука стала четвертая команда по итогам прошлого сезона чемпионата Армении – «Алашкерт». По ходу встречи одесситы, уступая в два мяча, смогли сократить отставание до минимума благодаря точному удару Штогрина, но в последние минуты все же не смогли избежать разгрома – 1:4.
Пятое поражение в семи контрольных матчах для «моряков» – Роману Григорчуку и его подопечным стоит задуматься над результатами.
Контрольный матч. 1 февраля
«Черноморец» (Одесса) – «Алашкерт» (Армения) – 1:4
Голы: Штогрин, 62 – Вильям, 10, Едигарян, 61, (87), (90+1).
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