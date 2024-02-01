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Черноморец
01.02.2024 14:30 – FT 1 : 4
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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 16:34 | Обновлено 01 февраля 2024, 17:05
500
5

Гол Штогрина не помог Черноморцу избежать разгрома от Алашкерта

Одесситы потерпели пятое поражение в семи спаррингах, проведенных в Турции

01 февраля 2024, 16:34 | Обновлено 01 февраля 2024, 17:05
500
5
Гол Штогрина не помог Черноморцу избежать разгрома от Алашкерта
ФК Черноморец. Андрей Штогрин

В четверг, 1 февраля, одесский «Черноморец» провел очередной контрольный матч на сборе в Турции.

Соперником подопечных Романа Григорчука стала четвертая команда по итогам прошлого сезона чемпионата Армении – «Алашкерт». По ходу встречи одесситы, уступая в два мяча, смогли сократить отставание до минимума благодаря точному удару Штогрина, но в последние минуты все же не смогли избежать разгрома – 1:4.

Пятое поражение в семи контрольных матчах для «моряков» – Роману Григорчуку и его подопечным стоит задуматься над результатами.

Контрольный матч. 1 февраля

«Черноморец» (Одесса) – «Алашкерт» (Армения) – 1:4

Голы: Штогрин, 62 – Вильям, 10, Едигарян, 61, (87), (90+1).

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Черноморец Одесса Алашкерт контрольные матчи УПЛ Андрей Штогрин Роман Григорчук учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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shakhtarforewer
Дожились, вірменам розгромно влітати...
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0
olegator
Вроде и тренировочные матчи,но все равно как то стыдно.
Пока другие усиливаются мы смотрим игроков Ю-19 которые никак не помогут команде.
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0
Андрей Залищук
дебільна команда, за Григорчука навіть не чекав на такі результати і рівень гри, бездарі...а колись Чорноморець був на рівні Ліона французького
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0
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