Гол Штогрина не помог Черноморцу избежать разгрома от Алашкерта

В четверг, 1 февраля, одесский «Черноморец» провел очередной контрольный матч на сборе в Турции.

Соперником подопечных Романа Григорчука стала четвертая команда по итогам прошлого сезона чемпионата Армении – «Алашкерт». По ходу встречи одесситы, уступая в два мяча, смогли сократить отставание до минимума благодаря точному удару Штогрина, но в последние минуты все же не смогли избежать разгрома – 1:4.

Пятое поражение в семи контрольных матчах для «моряков» – Роману Григорчуку и его подопечным стоит задуматься над результатами.

Контрольный матч. 1 февраля

«Черноморец» (Одесса) – «Алашкерт» (Армения) – 1:4

Голы: Штогрин, 62 – Вильям, 10, Едигарян, 61, (87), (90+1).