В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и болгарский клуб «Левски» из Софии.

Игра, которая состоится в Турции, начнется в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Как известно, 30 января «Динамо» в предыдущем матче турецкого сбора добилось победы со счетом 5:1 над командой «Пахтакор» из Ташкента.

Прямая трансляция матча «Динамо» – «Левски» будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».