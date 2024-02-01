Украина. Премьер лига01 февраля 2024, 17:00 | Обновлено 01 февраля 2024, 17:21
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Где смотреть товарищеский матч Динамо – Левски
Смотрите спарринг зимнего межсезонья 2 февраля в 16:00
01 февраля 2024, 17:00 | Обновлено 01 февраля 2024, 17:21
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В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и болгарский клуб «Левски» из Софии.
Игра, которая состоится в Турции, начнется в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Как известно, 30 января «Динамо» в предыдущем матче турецкого сбора добилось победы со счетом 5:1 над командой «Пахтакор» из Ташкента.
Прямая трансляция матча «Динамо» – «Левски» будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».
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