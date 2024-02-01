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Кубок Дэвиса
01 февраля 2024, 21:00 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:59
1714
0

Вячеслав Белинский – Кристофер Юбенкс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

01 февраля 2024, 21:00 | Обновлено 01 февраля 2024, 23:59
1714
0
Вячеслав Белинский – Кристофер Юбенкс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Вячеслав Белинский

1 февраля начнется матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса Украина – США.

Во втором матче Вячеслав Белинский (№498 ATP) должен был сыграть против лидера американцев Тейлора Фритца (№9 ATP), но тот снялся. Теперь украинец сразится против Кристофера Юбенкса (№32 ATP). Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первыми на корт выйдут Алексей Крутых (№342 ATP) и Себастьян Корда (№33 ATP).

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Источник Sport.ua
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