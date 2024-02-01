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Кубок Дэвиса
01 февраля 2024, 15:47 | Обновлено 01 февраля 2024, 15:50
231
0

Лидер сборной США не сыграет в матче Кубка Дэвиса с Украиной

Тейлор Фритц испытывает проблемы со здоровьем.

01 февраля 2024, 15:47 | Обновлено 01 февраля 2024, 15:50
231
0
Лидер сборной США не сыграет в матче Кубка Дэвиса с Украиной
ФТУ. Тейлор Фритц

Лидер сборной США Тейлор Фритц не сыграет против сборной Украины в матче квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса. Об этом сообщает федерация тенниса Украины.

«В составе сборной США произошла замена. Вячеслав Белинский сегодня не сыграет с Тейлором Фритцом. Вместо лидера американской команды на корт выйдет их второй номер Кристофер Юбэнкс.

В первый игровой день Кубка Дэвиса игрока можно заменить только по медицинским показаниям, что и произошло. Тейлор обратился к независимому врачу, обслуживающему матч, и тот подтвердил, что у Фритца есть проблемы со здоровьем.

Следует отметить, что Тейлор последним прибыл в расположение команда в Вильнюсе, как раз накануне жеребьевки», – говорится в заявлении ФТУ.

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Источник Федерация тенниса Украины
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