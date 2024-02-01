Лидер сборной США не сыграет в матче Кубка Дэвиса с Украиной

Лидер сборной США Тейлор Фритц не сыграет против сборной Украины в матче квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса. Об этом сообщает федерация тенниса Украины.

«В составе сборной США произошла замена. Вячеслав Белинский сегодня не сыграет с Тейлором Фритцом. Вместо лидера американской команды на корт выйдет их второй номер Кристофер Юбэнкс.

В первый игровой день Кубка Дэвиса игрока можно заменить только по медицинским показаниям, что и произошло. Тейлор обратился к независимому врачу, обслуживающему матч, и тот подтвердил, что у Фритца есть проблемы со здоровьем.

Следует отметить, что Тейлор последним прибыл в расположение команда в Вильнюсе, как раз накануне жеребьевки», – говорится в заявлении ФТУ.