Виктория рассталась с опытным форвардом

Как стало известно Sport.ua, 33-летний центрфорвард Ярослав Галенко больше не является игроком «Виктории». Контракт, который был рассчитан до 30 июня 2024 года, расторгнут по согласию сторон.

Галенко перешел в «Викторию» из ЛНЗ летом прошлого года. В 22 официальных матчах за сумской клуб футболист забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее воспитанник «Оболони» поиграл, среди прочего, за «Зирку», тернопольскую «Ниву», «Гелиос», «Горняк-Спорт», «Сумы» и «Буковину».

«Виктория» практически договорилась об аренде нападающего ЛНЗ Назария Ныча. Скорее всего, с этим и связан уход Галенко.

Ранее сумской клуб покинул полузащитник атакующего плана Богдан Мышенко.

В турнирной таблице группы «Чемпионская» Первой лиги «Виктория» занимает 6-е место, отставая от зоны стыковых матчей за право выхода в УПЛ на 1 очко.

В пятницу, 2 февраля, команда Анатолия Бессмертного проведет в Киеве контрольный матч с «Левым берегом».