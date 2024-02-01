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Украина. Первая лига
01 февраля 2024, 14:50 | Обновлено 01 февраля 2024, 14:51
530
0

Виктория рассталась с опытным форвардом

В Сумах ждут нападающего ЛНЗ

01 февраля 2024, 14:50 | Обновлено 01 февраля 2024, 14:51
530
0
Виктория рассталась с опытным форвардом
ФК Полесье. Ярослав Галенко

Как стало известно Sport.ua, 33-летний центрфорвард Ярослав Галенко больше не является игроком «Виктории». Контракт, который был рассчитан до 30 июня 2024 года, расторгнут по согласию сторон.

Галенко перешел в «Викторию» из ЛНЗ летом прошлого года. В 22 официальных матчах за сумской клуб футболист забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее воспитанник «Оболони» поиграл, среди прочего, за «Зирку», тернопольскую «Ниву», «Гелиос», «Горняк-Спорт», «Сумы» и «Буковину».

«Виктория» практически договорилась об аренде нападающего ЛНЗ Назария Ныча. Скорее всего, с этим и связан уход Галенко.

Ранее сумской клуб покинул полузащитник атакующего плана Богдан Мышенко.

В турнирной таблице группы «Чемпионская» Первой лиги «Виктория» занимает 6-е место, отставая от зоны стыковых матчей за право выхода в УПЛ на 1 очко.

В пятницу, 2 февраля, команда Анатолия Бессмертного проведет в Киеве контрольный матч с «Левым берегом».

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Ярослав Галенко ЛНЗ Черкассы Виктория Сумы (Николаевка) инсайд Анатолий Бессмертный
Источник Sport.ua
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