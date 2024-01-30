Украина. Премьер лига30 января 2024, 12:16 | Обновлено 30 января 2024, 12:27
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Нападающий ЛНЗ будет играть в команде Первой лиги на правах аренды
Назарий Ныч поедет в «Викторию»
30 января 2024, 12:16 | Обновлено 30 января 2024, 12:27
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Как стало известно Sport.ua, принадлежащий «ЛНЗ» нападающий Назарий Ныч весеннюю часть сезона на правах аренды проведет за перволиговую «Викторию».
Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный хорошо знает возможности Ныча, ведь в свое время тот выступал под его руководством за ФК «Львов».
Прошлой осенью Назарий Ныч сыграл за ЛНЗ четыре матча в чемпионате УПЛ.
Ранее стало известно, что ЛНЗ подписал первого бразильского легионера в своей истории.
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