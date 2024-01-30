Нападающий ЛНЗ будет играть в команде Первой лиги на правах аренды

Как стало известно Sport.ua, принадлежащий «ЛНЗ» нападающий Назарий Ныч весеннюю часть сезона на правах аренды проведет за перволиговую «Викторию».

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный хорошо знает возможности Ныча, ведь в свое время тот выступал под его руководством за ФК «Львов».

Прошлой осенью Назарий Ныч сыграл за ЛНЗ четыре матча в чемпионате УПЛ.

Ранее стало известно, что ЛНЗ подписал первого бразильского легионера в своей истории.