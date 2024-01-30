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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 12:16 | Обновлено 30 января 2024, 12:27
203
0

Нападающий ЛНЗ будет играть в команде Первой лиги на правах аренды

Назарий Ныч поедет в «Викторию»

30 января 2024, 12:16 | Обновлено 30 января 2024, 12:27
203
0
Нападающий ЛНЗ будет играть в команде Первой лиги на правах аренды
ФК ЛНЗ. Назарий Ныч

Как стало известно Sport.ua, принадлежащий «ЛНЗ» нападающий Назарий Ныч весеннюю часть сезона на правах аренды проведет за перволиговую «Викторию».

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный хорошо знает возможности Ныча, ведь в свое время тот выступал под его руководством за ФК «Львов».

Прошлой осенью Назарий Ныч сыграл за ЛНЗ четыре матча в чемпионате УПЛ.

Ранее стало известно, что ЛНЗ подписал первого бразильского легионера в своей истории.

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Назарий Ныч Виктория Сумы (Николаевка) ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Анатолий Бессмертный Львов Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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