Один из лидеров Виктории рассказал, почему покинул клуб

Сегодня стало известно об уходе полузащитника Богдана Мышенко из сумской «Виктории».

Sport.ua связался с футболистом, чтобы узнать о причинах расторжения контракта, который был рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Команду покинул по семейным обстоятельствам. Тяжело жить без семьи на расстоянии.

Плюс в не самом безопасном регионе. Потому принял такое решение. Так-то меня в «Виктории» все устраивало, я не планировал уходить. Все решилось в январе, по моей инициативе», — рассказал Мышенко.

29-летний фланговый полузащитник в текущем сезоне провел за «Викторию» 17 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее Мышенко поиграл за донецкий «Металлург», «Десну», тбилисское «Динамо», белорусское «Торпедо» из Жодино, «Александрию», еще один белорусский клуб, «Гомель», и «Львов».

«Виктория» занимает 6-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 30 очков.

Ранее Sport.ua сообщал, что один из лидеров «Эпицентра» решил остаться в клубе.