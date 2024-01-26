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Украина. Первая лига
26 января 2024, 17:21 |
452
0

Один из лидеров Эпицентра решил остаться в клубе

Сергей Нагорняк и дальше может рассчитывать на основного полузащитника Липовуза

26 января 2024, 17:21 |
452
0
Один из лидеров Эпицентра решил остаться в клубе
ФК Эпицентр. Андрей Липовуз

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Андрей Липовуз, у которого 31 декабря истек контракт с «Эпицентром», после рассмотрения предложений и ряда переговоров решил продлить трудовые отношения с одним из лидеров Первой лиги.

Новый контракт футболиста рассчитан до конца 2024 года.

28-летний воспитанник хмельницкого футбола присоединился к «Эпицентру» в апреле 2023-го, ранее он играл за «Подолье». В текущем сезоне Липовуз провел 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

«Эпицентр» весной сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 5-е место с 31 очком.

Подготовку к весенней части сезона команда Сергея Нагорняка начнет 1 февраля.

Все зимние сборы «Эпицентра» пройдут в Киеве. Представитель Хмельницкой области запланировал минимум семь спаррингов, первый из них — 10 февраля с «Чайкой».

Накануне из отпуска вышло «Прикарпатье», в команде есть новички.

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Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины Сергей Нагорняк Подолье Хмельницкий трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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