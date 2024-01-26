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Украина. Первая лига
26 января 2024, 10:47 | Обновлено 26 января 2024, 10:52
328
0

Прикарпатье вышло из отпуска, в команде есть новички

Ивано-франковцы начали подготовку к весенней части сезона

26 января 2024, 10:47 | Обновлено 26 января 2024, 10:52
328
0
Прикарпатье вышло из отпуска, в команде есть новички
ФК Прикарпатье

Накануне, 25 января, завершился отпуск у перволигового «Прикарпатья». К тем футболистам, которые выступали за команду осенью, присоединились опытный защитник Валерий Болденков (последний клуб – «Подолье»), с которым уже подписан контракт, и пару молодых местных исполнителей.

Напомним, что покинули команду опытные вратарь Иван Пицан и защитник Михаил Пыско.

До возобновления чемпионата в «Прикарпатье» наверняка появится кто-то еще из новичков. В частности, желто-зеленым нужен левый защитник.

Сегодня команда пройдет медобследование.

На 3 февраля у «Прикарпатья» запланирован контрольный матч с аматорским «Днестром» из Залещиков, на 10 февраля — спарринг с «Хустом».

В весенней части сезона «Прикарпатье» сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где на данный момент занимает 10-е место с 26 очками.

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инсайд Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск
Источник Sport.ua
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