Ястремская пояснила, почему ей не удалось пробиться в финал Australian Open

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA 29) в интервью Youtube-каналу «Сорокин Теннис» рассказала, чего ей не хватило для того, чтобы пройти китаянку Чжэн Циньвень (4:6, 4:6) и выйти в финал Открытого чемпионата Австралии 2024:

«Сложно сказать, какой матч на Australian Open был самым неудачным. Наверное, полуфинальный. Потому что реально удача была не совсем на моей стороне. Даже в очень многих розыгрышах это было заметно.

Миллиметровые ауты. Чуть-чуть не хватило где-то эмоций, чуть-чуть не хватило где-то физухи, чтобы в какой-то важный момент отыграть именно четко, как я это делала в прошлых матчах.

Ее резанные удары? Не было так, что они неудобны. Потому что в предыдущих матчах точно также отыгрывали и я спокойно отрабатывала, продолжала играть в свою игру. В этом матче, про что я и говорю, не хватило удачи и физухи, эти мячи не были тяжелыми. Они просто четко попадали в заднюю линию, а мне не хватало вот этой вот физухи, чтобы обработать этот мяч.

И, честно, когда я ошибалась, то я особо на это внимание не обращала, поскольку понимала, почему я ошибаюсь. Мне не хватало ног, физухи, чтобы обработать, доработать.

Плюс в первом сете я потянула справа косую мышцу в одном из розыгрышей. После него я поняла, что дела обстоят не очень хорошо и будет очень тяжело. Ведь уровень нужно было держать. В тот день она играла реально круто. Но мне, в принципе, удобно было с ней играть.

Но я понимала, что вряд ли смогу вытянуть этот матч, только потому, что я видела свои ошибки, понимала, почему так. Не могла положить мяч туда, куда я хочу.

Многие писали, что проиграла не я, а три матча в квале. И я могу реально с этим согласиться. Я чувствовала на корте, что реально могу победить, но в тоже время реально смотрела на все это, понимая, что физухи не хватит, чтобы отработать на уровне высоком.

При 2:0 в 1-м сете, когда я вела, был очень важный гейм на моей подаче. Но освещение... Как три эйса я тогда подала... Это чудо наверное. Это был ключевой гейм, игра могла сложиться по-другому. А может бы, и не сложилось. Загадывать там, не знаю. В таких матчах, полуфиналах, каждый гейм имеет большое значение и он является ключевым. Потому что тут уже есть уровень, тут играют на высоком уровне и ключевые моменты это не один за матч какой-то определённый гейм, там два брейк-пойнта или два геймбола на своей подаче, а там каждый мяч имеет значение», – сказала Даяна.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень – 4:6, 4:6