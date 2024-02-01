ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
Даяна выиграла у представительницы беларуси в 1/8 финала Australian Open 2024
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 29) прокомментировала победу над «нейтральной» теннисисткой из беларуси Викторией Азаренко (7:6, 6:4) в 1/8 финала Australian Open 2024:
«Самый крутой матч на турнире, от которого я реально кайфанула, это победа над Азаренко.
Во-первых, эмоциональный матч. Во-вторых, я понимала, что не только для меня, но и для Украины это будет важно.
Давление присутствовало. Нереально тяжелый тай-брейк был. В первом сете отыграла два сетбола. Во втором сете проигрывала 0:3, прибило физически просто нереально, просто опустошение было.
Но ничего, я потом справилась, собралась. Эта победа была такая, насыщенная. Приятная победа», – сказала Ястремская.
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