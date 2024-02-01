Хави назвал одно обязательное условие для побед Барселоны в ЛЧ и Ла Лиге
Испанский тренер похвалил поклонников команды
Главный тренер «Барселоны» Хави после матча с «Осасуной» (1:0) в 20-м туре чемпионата Испании высказал мнение об условиях для будущих успехов команды в национальном чемпионате и Лиге чемпионов.
«У меня нет сомнений в игроках. Чтобы бороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов, нам нужно единство.
Мы должны становиться лучше. Но интенсивность была хорошей. Фанаты снова проявили себя на десять из десяти. Чтобы хорошо закончить, нам нужно единство. Сейчас все едины, этого мы и хотели», – признался Хави, который, напомним, покинет «Барселону» по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Хави допустил свое возвращение в будущем в «Барселону».
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