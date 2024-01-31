Хави допустил, что в будущем может вернуться в Барселону

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении в клуб в будущем.

Ранее испанец заявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

«Я не исключаю своего возвращения. «Барселона» может на меня рассчитывать во всем, но сейчас, мне кажется, я ей не нужен. Я уже принял решение. Я думаю, что наша работа не ценится», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что на данный момент «блау-гранас» делят третье-четвертое места с мадридским «Атлетико» в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на 11 баллов от лидирующих земляков из «Жироны».