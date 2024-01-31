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  4. Хави допустил, что в будущем может вернуться в Барселону
Испания
31 января 2024, 10:04 | Обновлено 31 января 2024, 10:11
278
0

Хави допустил, что в будущем может вернуться в Барселону

Специалист считает, что сейчас его работа не ценится

31 января 2024, 10:04 | Обновлено 31 января 2024, 10:11
278
0
Хави допустил, что в будущем может вернуться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении в клуб в будущем.

Ранее испанец заявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

«Я не исключаю своего возвращения. «Барселона» может на меня рассчитывать во всем, но сейчас, мне кажется, я ей не нужен. Я уже принял решение. Я думаю, что наша работа не ценится», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что на данный момент «блау-гранас» делят третье-четвертое места с мадридским «Атлетико» в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на 11 баллов от лидирующих земляков из «Жироны».

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Хави Барселона отставка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Атлетико Мадрид Жирона
Источник Mundo Deportivo
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