Клопп стал соавтором топового гвардейского достижения в АПЛ
Немец встал в один ряд с Венгером, Фергюсоном, Гвардиолой и другими
В среду, 31 января, в 22-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Челси» со счетом 2:1.
Для наставника «красных» Юргена Клоппа данная победа стала 200-й в английском чемпионате.
Немецкий специалист стал одним из семи тренеров, добравшихся до этой отметки. Ранее это удавалось Алексу Фергюсону, Арсену Венгеру, Гарри Реднаппу, Жозе Моуринью, Дэвиду Мойесу и Пепу Гвардиоле. Вот только испанец одержал 200 побед быстрее Клоппа – за 269 матчей (против 318).
«Ливерпуль» во главе с Клоппом лидирует в таблице Английской Премьер-лиге, имея 51 очко.
Ранее экс-игрок «Челси» дал дикий прогноз на преемника Клоппа в «Ливерпуле».
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