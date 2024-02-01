Клопп стал соавтором топового гвардейского достижения в АПЛ

В среду, 31 января, в 22-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Челси» со счетом 2:1.

Для наставника «красных» Юргена Клоппа данная победа стала 200-й в английском чемпионате.

Немецкий специалист стал одним из семи тренеров, добравшихся до этой отметки. Ранее это удавалось Алексу Фергюсону, Арсену Венгеру, Гарри Реднаппу, Жозе Моуринью, Дэвиду Мойесу и Пепу Гвардиоле. Вот только испанец одержал 200 побед быстрее Клоппа – за 269 матчей (против 318).

«Ливерпуль» во главе с Клоппом лидирует в таблице Английской Премьер-лиге, имея 51 очко.

Ранее экс-игрок «Челси» дал дикий прогноз на преемника Клоппа в «Ливерпуле».