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Англия
30 января 2024, 11:10 | Обновлено 30 января 2024, 11:21
1083
2

Экс-игрок Челси дал дикий прогноз на преемника Клоппа в Ливерпуле

Криса Саттон – о наследии немецкого специалиста

30 января 2024, 11:10 | Обновлено 30 января 2024, 11:21
1083
2
Экс-игрок Челси дал дикий прогноз на преемника Клоппа в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший нападающий лондонского «Челси» и шотландского «Селтика» Крис Саттон высказался о решение наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа оставить пост в мерсисайдском клуб по завершении текущего сезона.

«Грустно, что он уходит. Клопп был большой личностью в английском футболе, харизматичным парнем. Без него «Ман Сити» выигрывал бы абсолютно все. И как прикажете заменить такого тренера? Преемнику Клоппа определенно потребуется пропуск на больничную койку!» — заявил Саттона.

Как известно, Юрген Клопп 26 января объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. 56-летний немец заявил, что у него больше нет энергии на тренерскую работу в команде.

Ранее стало известно, что Клопп мог покинуть «Ливерпуль» еще год назад.

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Крис Саттон Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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Vlad Kopylov
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