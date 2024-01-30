Экс-игрок Челси дал дикий прогноз на преемника Клоппа в Ливерпуле
Криса Саттон – о наследии немецкого специалиста
Бывший нападающий лондонского «Челси» и шотландского «Селтика» Крис Саттон высказался о решение наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа оставить пост в мерсисайдском клуб по завершении текущего сезона.
«Грустно, что он уходит. Клопп был большой личностью в английском футболе, харизматичным парнем. Без него «Ман Сити» выигрывал бы абсолютно все. И как прикажете заменить такого тренера? Преемнику Клоппа определенно потребуется пропуск на больничную койку!» — заявил Саттона.
Как известно, Юрген Клопп 26 января объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. 56-летний немец заявил, что у него больше нет энергии на тренерскую работу в команде.
Ранее стало известно, что Клопп мог покинуть «Ливерпуль» еще год назад.
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