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  4. Клопп мог покинуть Ливерпуль еще год назад
Англия
29 января 2024, 18:04 |
143
0

Клопп мог покинуть Ливерпуль еще год назад

На решение тренера повлияла его жена Улла

29 января 2024, 18:04 |
143
0
Клопп мог покинуть Ливерпуль еще год назад
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп, который на прошлой неделе объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля» в конце сезона, мог покинуть клуб еще год назад. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, Клопп хотел подать в отставку еще в середине прошлого сезона. От этого решения 56-летнего немецкого специалиста отговорила его жена Улла, который очень нравится жить в Мерсисайде.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. Клуб уже начал поиски нового главного тренера, приоритетные кандидатуры – Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби.

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Юрген Клопп Ливерпуль
Источник The Times
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