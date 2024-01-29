Клопп мог покинуть Ливерпуль еще год назад
На решение тренера повлияла его жена Улла
Юрген Клопп, который на прошлой неделе объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля» в конце сезона, мог покинуть клуб еще год назад. Об этом сообщают английские СМИ.
По их информации, Клопп хотел подать в отставку еще в середине прошлого сезона. От этого решения 56-летнего немецкого специалиста отговорила его жена Улла, который очень нравится жить в Мерсисайде.
Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. Клуб уже начал поиски нового главного тренера, приоритетные кандидатуры – Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби.
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