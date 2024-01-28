Хаби Алонсо и Де Дзерби – главные кандидати на пост тренера Ливерпуля

«Ливерпуль» сменит тренера в конце сезона. Об этом неожиданно объявил сам Юрген Клопп в видеообращении на официальных каналах клуба.

Клопп может стать вариантом для сборной Германии после чемпионата Европы, но между тем «красные» уже думают об имени его преемника.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, первый вариант – Хаби Алонсо, второй – Роберто Де Дзерби. Испанец очень хорошо проводит свой второй сезон в должности тренера в Германии в леверкузенском «Байере». Команда еще не проигрывает с начала года и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая мюнхенскую «Баварию».

Итальянец же возглавляет «Брайтон» в этом историческом сезоне для «чаек», первом с участием в еврокубках. Команда с севера Англии подтверждает свое место в АПЛ и прошла группу Лиги Европы.

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