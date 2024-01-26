ВИДЕО. Юрген Клопп покидает Ливерпуль! Большое интервью

Немецкий тренер Юрген Клопп не видит своего будущего в «Ливерпуле» в следующем сезоне. Легендарный наставник обратился к болельщикам и заявил, что он должен покинуть клуб после окончания текущей кампании, поскольку у него заканчивается энергия.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством англичане выиграли Лигу чемпионов 2019 и завоевали чемпионство АПЛ в 2020 году. Также в его активе Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.