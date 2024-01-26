Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Юрген Клопп покидает Ливерпуль! Большое интервью
Англия
26 января 2024, 15:47 |
1164
1

ВИДЕО. Юрген Клопп покидает Ливерпуль! Большое интервью

Специалист признался, что у него заканчивается энергия

26 января 2024, 15:47 |
1164
1
ВИДЕО. Юрген Клопп покидает Ливерпуль! Большое интервью
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий тренер Юрген Клопп не видит своего будущего в «Ливерпуле» в следующем сезоне. Легендарный наставник обратился к болельщикам и заявил, что он должен покинуть клуб после окончания текущей кампании, поскольку у него заканчивается энергия.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством англичане выиграли Лигу чемпионов 2019 и завоевали чемпионство АПЛ в 2020 году. Также в его активе Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По теме:
Кто вместо Клоппа в Ливерпуль? Британские букмекеры назвали фаворитов
Не Клоппом единым. Ливерпуль останется без спортивного директора
Уникальный. Клопп – единственный тренер Ливерпуля, выигравший все трофеи
Ливерпуль видео Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Футбол | 26 января 2024, 07:30 1
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты

Marca четко и ясно показала, почему Артем является ключевым игроком команды Мичела

Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову
Футбол | 25 января 2024, 21:18 0
Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову
Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову

Недавно появилась информация, что Бражко интересуется лидер Ла Лиги

Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Бокс | 25.01.2024, 23:50
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
Теннис | 26.01.2024, 09:40
ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
ФОТО. Конец эпохи? Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Aus Open
Известен стартовый состав Динамо на первый спарринг в Турции
Футбол | 26.01.2024, 15:54
Известен стартовый состав Динамо на первый спарринг в Турции
Известен стартовый состав Динамо на первый спарринг в Турции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sheva19
Ну все САшо в отставку летом подаёт Как же пропустить не тренировать Ливерпуль
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open
25.01.2024, 14:50 1
Теннис
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 33
Футбол
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
Не сумел спасти. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Кубке лиги
25.01.2024, 06:59 12
Футбол
Теннисистка, которая завершила одиночную карьеру, вышла в два финала AO
Теннисистка, которая завершила одиночную карьеру, вышла в два финала AO
25.01.2024, 13:20
Теннис
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
25.01.2024, 12:29 20
Теннис
Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
Болбой – миллионер. Азар встретился с парнем, которого пнул 11 лет назад
25.01.2024, 04:33 2
Футбол
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
Без Жироны и Барселоны. Стали известны участники 1/2 финала Кубка Испании
26.01.2024, 02:45
Футбол
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
24.01.2024, 23:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем