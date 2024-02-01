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  4. Источник: два игрока дебютанта УПЛ покинут клуб в ближайшее время
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 05:55 |
431
0

Источник: два игрока дебютанта УПЛ покинут клуб в ближайшее время

Евгений Банада и Максим Лопыренок уйдут из ЛНЗ

01 февраля 2024, 05:55 |
431
0
Источник: два игрока дебютанта УПЛ покинут клуб в ближайшее время
ФК ЛНЗ Черкассы. Максим Лопыренок

В ближайшее время черкасский клуб ЛНЗ покинут два футболиста.

Речь идет про 31-летнего украинского полузащитника Евгения Банаду и 28-летнего центрального защитника Максима Лопыренка.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Zorya Londonsk журналист Эндрю Тодос. Источник не сообщает причину ухода игроков.

Банада в чемпионате Украины 2023/24 отыграл всего 2 поединка, проведя в общей сложности 12 минут на поле. Его соглашение с ЛНЗ Черкассы действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне УПЛ Лопыренок провел 9 матчей, голами не отличился. Его контракт рассчитан до конца 2025 года.

31 января ЛНЗ подписал 2 футболистов из косовского клуба «Дрита»: Мухаррема Яшари и Хайдина Салиху.

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Максим Лопыренок Евгений Банада ЛНЗ Черкассы Эндрю Тодос трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Источник Zorya Londonsk
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