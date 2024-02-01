31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «шпор».

Украинский футболист гостей начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й. Спустя 10 минут «пчелы» забили второй мяч, отличился Айван Тоуни.

Гол был забит после ужасной ошибки Дестини Удоджи, которого прессинговал Ярмолюк.

АПЛ. 22-й тур. 31 января

Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2

Голы: Удоджи, 48, Джонсон, 49, Ришарлисон, 56 – Мопе, 15, Тоуни, 67

Видео голов и обзор матча: