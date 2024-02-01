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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
31.01.2024 21:30 – FT 3 : 2
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2024, 03:59 |
32
0

Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2. Ярмолюк заставил Удоджи ошибиться. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

01 февраля 2024, 03:59 |
32
0
Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2. Ярмолюк заставил Удоджи ошибиться. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк и Дестини Удоджи

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «шпор».

Украинский футболист гостей начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й. Спустя 10 минут «пчелы» забили второй мяч, отличился Айван Тоуни.

Гол был забит после ужасной ошибки Дестини Удоджи, которого прессинговал Ярмолюк.

АПЛ. 22-й тур. 31 января

Тоттенхэм – Брентфорд – 3:2

Голы: Удоджи, 48, Джонсон, 49, Ришарлисон, 56 – Мопе, 15, Тоуни, 67

Видео голов и обзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Дестини Удоджи (Тоттенхэм).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брентфорд).
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Дестини Удоджи Айван Тоуни Егор Ярмолюк Бреннан Джонсон Ришарлисон Брентфорд Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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