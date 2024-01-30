Англия30 января 2024, 16:15 |
28
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Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 21:30 матч чемпионата Англии
30 января 2024, 16:15 |
28
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В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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