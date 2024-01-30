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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
31.01.2024 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 января 2024, 16:15 |
28
0

Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 21:30 матч чемпионата Англии

30 января 2024, 16:15 |
28
0
Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Брентфорд

В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Тоттенхэм – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Тоттенхэм Брентфорд смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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